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إليك فوائد لا تحصى لبذور دوار الشمس

1/28/2024 7:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تُعرف بذور دوار الشمس في بعض البلدان باسم اللب السوري وكانت تشتهر قديماً بوصفها "تسلية الغلابة"، لكنها في ذات الوقت مليئة بالكثير من العناصر الغذائية، ويمكن تناولها محمصة أو نيئة.

إليك فوائد لا تحصى لبذور دوار الشمس :
1- تقوية المناعة
ترجع تأثيرات بذور دوار الشمس المعززة للمناعة إلى وجود فيتامين E والزنك والسيلينيوم فيها، إذ يعزز فيتامين E الاستجابات المناعية ويحمي من العديد من الأمراض المعدية.


2- خفض نسبة الكوليسترول
ويساعد محتوى الألياف في بذور دوار الشمس بخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، إذ إن النياسين أو فيتامين B3 الموجود في بذور دوار الشمس يقلل من مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب.

3- تأثيرات وقائية للقلب
وبذور دوار الشمس غنية بحمض الأوليك واللينوليك وقليلة الدهون المشبعة والصوديوم. كما أنها تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف. وبالتالي، فإنها تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم. ويقلل تناولها من حدوث عدم انتظام ضربات القلب.
4- السيطرة على مرض السكري
إلى ذلك تساعد بذور دوار الشمس بخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

5- تعزيز وظائف المخ
وتحتوي على فيتامين B6، الذي يعمل على تحسين الحالة المزاجية والتركيز، ويقوي الذاكرة.


6- إنقاص الوزن
ولأن بذور دوار الشمس غنية بالبروتينات والألياف، فإنها تمنح شعورا بالشبع لفترة طويلة، وتقلل من تناول الطعام.


7- قوة الطاقة
كذلك تعتبر مصدراً جيداً للثيامين (فيتامين B1) الذي يساعد على تحلل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الموجودة في الطعام إلى طاقة. كما أنها تساعد في بناء العضلات.

8- علاج فقر الدم
وتعد أيضاً مصدراً جيداً للحديد، حيث يساعد تناولها على رفع مستويات الحديد؛ وبالتالي مساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

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