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الدفاع المدني بغزة: حياة النازحين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم

1/28/2024 7:09:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- حذر الدفاع المدني بغزة من أن حياة عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم.
وطالب الدفاع المدني اليوم الجمعة، في منشور عبر حسابه في وسائل التواصل، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإدخال أجهزة ومعدات إنقاذ للقطاع بشكل عاجل.
وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات لإجلاء النازحين والمرضى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على محافظة خانيونس وأماكن أخرى في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
26/01/2024 14:31:45

MENAFN28012024000117011021ID1107777504

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