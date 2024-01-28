إصابة 8 جنود إسرائيليين بغزة خلال 24 ساعة

إصابة 8 جنود إسرائيليين بغزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/28/2024 7:09:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن 8 عسكريين أصيبوا في معارك غزة في الساعات الـ24 الماضية.
وتستمر حركة المقاومة الفلسطينية بالاشتباك مع جيش الاحتلال لليوم الـ 114 على التوالي مخلفة خسائر كبيرة في صفوفه ومعداته .
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