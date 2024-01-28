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إصابة 8 جنود إسرائيليين بغزة خلال 24 ساعة

1/28/2024 7:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن 8 عسكريين أصيبوا في معارك غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وتستمر حركة المقاومة الفلسطينية بالاشتباك مع جيش الاحتلال لليوم الـ 114 على التوالي مخلفة خسائر كبيرة في صفوفه ومعداته .


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