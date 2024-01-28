تمديد تراخيص الأسلحة لدى الإسرائيليين 6 أشهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه قرر تمديد تراخيص الأسلحة التي وزعت على الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة لمدة 6 أشهر.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بتصريحات مسبقة بأن أكثر من ربع مليون إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأشارت إلى تحذير مسؤول أمني إسرائيلي سابق من أن تل أبيب ستدفع "ثمنا باهظا" لانتشار الأسلحة الشخصية.
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