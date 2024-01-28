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تمديد تراخيص الأسلحة لدى الإسرائيليين 6 أشهر

1/28/2024 7:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه قرر تمديد تراخيص الأسلحة التي وزعت على الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة لمدة 6 أشهر.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بتصريحات مسبقة بأن أكثر من ربع مليون إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأشارت إلى تحذير مسؤول أمني إسرائيلي سابق من أن تل أبيب ستدفع "ثمنا باهظا" لانتشار الأسلحة الشخصية.

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