تطورات حالة فايز السعيد... والنجوم يطمئنون على صحته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب نجوم العالم العربي عن تمنياتهم بشفاء الفنان الإماراتي فايز السعيد، عقب انتشار صورة له على سرير المرض داخل أحد المستشفيات.
وقالت رحمة رياض: "أجر وعافية يا بو حمدان.. خطاك السوء يا بو حمدان".
وكتب سعود بو سلطان: "سلامتك يا طيب، ما تشوف شر، فايز من أطيب الناس، حمد لله على سلامتك".
وقال السعيد عن مرضه: "الحمد لله على كل حال، أنا بخير والحمد لله لحقت ورحت فحصت وادعو الجميع الى إجراء فحوصات بين فترة و أخرى"، مضيفاً أنه "يوجد لدي شريان مقفل بنسبة 60 % وطلبو مني إجراء عملية قسطرة والحمد لله كل شيء على ما يرام".
لها
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