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تطورات حالة فايز السعيد... والنجوم يطمئنون على صحته

1/28/2024 7:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب نجوم العالم العربي عن تمنياتهم بشفاء الفنان الإماراتي فايز السعيد، عقب انتشار صورة له على سرير المرض داخل أحد المستشفيات.


وقالت رحمة رياض: "أجر وعافية يا بو حمدان.. خطاك السوء يا بو حمدان".
وكتب سعود بو سلطان: "سلامتك يا طيب، ما تشوف شر، فايز من أطيب الناس، حمد لله على سلامتك".


وقال السعيد عن مرضه: "الحمد لله على كل حال، أنا بخير والحمد لله لحقت ورحت فحصت وادعو الجميع الى إجراء فحوصات بين فترة و أخرى"، مضيفاً أنه "يوجد لدي شريان مقفل بنسبة 60 % وطلبو مني إجراء عملية قسطرة والحمد لله كل شيء على ما يرام".

لها

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