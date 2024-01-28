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الاحتلال يعلن حصيلة جديدة للاصابات منذ بداية الحرب

1/28/2024 7:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اصابة 2765 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأضاف أن 397 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة، جروح 39 منهم خطيرة.


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