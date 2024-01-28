الاحتلال يعلن حصيلة جديدة للاصابات منذ بداية الحرب
التاريخ
1/28/2024 7:09:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اصابة 2765 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن 397 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة، جروح 39 منهم خطيرة.
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