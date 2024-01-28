الرئاسة الفلسطينية: نرفض الحملة الظالمة على الأونروا

MENAFN - Al Wakeel News)قالت الرئاسة الفلسطينية إنها ترفض ما وصفتها بـ"الحملة الظالمة" على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .

ودعت الدول التي علقت تمويل المنظمة إلى التراجع عن موقفها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان صباح اليوم الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه "انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".واعتبرت الوزارة قرار عدد من الدول تعليق تمويلها "للأونروا" عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.