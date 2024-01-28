الرئاسة الفلسطينية: نرفض الحملة الظالمة على الأونروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الرئاسة الفلسطينية إنها ترفض ما وصفتها بـ"الحملة الظالمة" على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .
ودعت الدول التي علقت تمويل المنظمة إلى التراجع عن موقفها.
وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان صباح اليوم الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه "انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
واعتبرت الوزارة قرار عدد من الدول تعليق تمويلها "للأونروا" عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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