إصابات خلال منع الاحتلال الإسرائيلي المقدسيين من الوصول إلى الأقصى

إصابات خلال منع الاحتلال الإسرائيلي المقدسيين من الوصول إلى الأقصى
التاريخ
1/28/2024 7:09:29 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 26 كانون الثاني (بترا)- قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين المقدسيين، في منطقة حي وادي الجوز وسط مدينة القدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة.
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، إن عدد من الصحفيين والمواطنين أصيبوا بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال في حي واد الجوز بالقدس على المواطنين الذي أدوا صلاة الجمعة في شوارع الحي القريب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
26/01/2024 14:29:37
MENAFN28012024000117011021ID1107777495
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