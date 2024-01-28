إصابات خلال منع الاحتلال الإسرائيلي المقدسيين من الوصول إلى الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 26 كانون الثاني (بترا)- قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين المقدسيين، في منطقة حي وادي الجوز وسط مدينة القدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، إن عدد من الصحفيين والمواطنين أصيبوا بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال في حي واد الجوز بالقدس على المواطنين الذي أدوا صلاة الجمعة في شوارع الحي القريب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

--(بترا)

م . ف/م د/أس

26/01/2024 14:29:37