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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1/28/2024 7:09:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 28-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء مصر وجمهورية الكونغو في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، ومباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

غينيا الإستوائية X غينيا – 8 مساء - beIN Sports HD 3 Max
مصر X جمهورية الكونغو – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة

أستراليا * إندونيسيا – 2.30 مساء - SSC1 HD
طاجيكستان X الإمارات –7 مساء - beIN ASIAN CUP 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X جيرونا – 4 مساء - beIN Sports HD 3
قادش X أتلتيك بيلباو – 6.15 مساء - beIN Sports HD 3
إشبيلية X أوساسونا – 8.30 مساء - beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X فالنسيا – 11 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X ليتشي – 2.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا X فروسينوني – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1
مونزا X ساسولو – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1
لاتسيو X نابولي –8 مساء - AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X إنتر ميلان – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلين X دارمشتات – 5.30 مساء - beIN Sports HD 5
بوروسيا دورتموند X بوخوم – 7.30 مساء - beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مونبلييه X ليل – 3 مساء - beIN Sports HD 4
ستاد ريمس X نانت – 5 مساء - beIN Sports HD 2
لوريان X لوهافر – 5 مساء - beIN Sports HD 8
كليرمون فوت X ستراسبورج – 5 مساء - beIN Sports HD 6
تولوز X لانس – 7.05 مساء - beIN Sports HD 4
باريس سان جيرمان X ستاد بريست – 10.45 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست بروميتش X وولفرهامبتون – 2.45 مساء - beIN Sports HD 1 English
واتفورد X ساوثهامبتون – 5 مساء
ليفربول X نوريتش سيتي – 5.30 مساء - beIN Sports HD 1
نيوبورت كونتي X مانشستر يونايتد – 7.30 مساء - beIN Sports HD 1 English

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