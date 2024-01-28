ناد سعودي يراقب أبوجبل في أمم أفريقيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن ناديًا سعوديًا يراقب محمد أبوجبل، حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر، في كأس أمم أفريقيا 2023، تمهيدًا للتعاقد معه.
وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الشباب وضع أبوجبل ضمن خياراته خلال الفترة المقبلة، بعد إصابة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركة منتخب بلاده في كأس أمم آسيا 2023.
وأوضحت أن أبوجبل سيكون تحت أنظار إدارة الشباب في مباراة الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأحد ضمن دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ من المتوقع أن يخوض أولى مبارياته في البطولة كحارس أساسي، بعد إصابة زميله محمد الشناوي.
وأضافت الصحيفة أن إدارة الشباب تحركت لحسم الصفقة، إلا أنه من غير المتوقع إتمامها قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، يناير/ كانون الثاني الجاري.
وبحسب الصحيفة، يفضل الشباب ضم بديل كيم سيونج جيو خلال الأسابيع المقبلة، لاسيما أن النادي يمكنه قيد حارس آخر بعد نهاية الميركاتو الشتوي، كون إصابة الكوري الجنوبي ستمنعه من إكمال الموسم، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكان أبوجبل قريبًا من الانضمام إلى صفوف النصر في 2022 بعد تألقه مع الفراعنة في النسخة الماضية من البطولة القارية، إلا أن الصفقة لم تتم.
ووقع أبوجبل وقتها على عقود انتقاله للنصر، لكن مسؤولي "العالمي" فضلوا وقتها التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا، ما دفع الحارس المصري لتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلا أن الأزمة انتهت وديًا بين الطرفين.
ملاعب
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