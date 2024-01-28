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ناد سعودي يراقب أبوجبل في أمم أفريقيا

1/28/2024 7:09:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن ناديًا سعوديًا يراقب محمد أبوجبل، حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر، في كأس أمم أفريقيا 2023، تمهيدًا للتعاقد معه.
وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الشباب وضع أبوجبل ضمن خياراته خلال الفترة المقبلة، بعد إصابة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركة منتخب بلاده في كأس أمم آسيا 2023.
وأوضحت أن أبوجبل سيكون تحت أنظار إدارة الشباب في مباراة الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأحد ضمن دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ من المتوقع أن يخوض أولى مبارياته في البطولة كحارس أساسي، بعد إصابة زميله محمد الشناوي.
وأضافت الصحيفة أن إدارة الشباب تحركت لحسم الصفقة، إلا أنه من غير المتوقع إتمامها قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، يناير/ كانون الثاني الجاري.
وبحسب الصحيفة، يفضل الشباب ضم بديل كيم سيونج جيو خلال الأسابيع المقبلة، لاسيما أن النادي يمكنه قيد حارس آخر بعد نهاية الميركاتو الشتوي، كون إصابة الكوري الجنوبي ستمنعه من إكمال الموسم، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكان أبوجبل قريبًا من الانضمام إلى صفوف النصر في 2022 بعد تألقه مع الفراعنة في النسخة الماضية من البطولة القارية، إلا أن الصفقة لم تتم.
ووقع أبوجبل وقتها على عقود انتقاله للنصر، لكن مسؤولي "العالمي" فضلوا وقتها التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا، ما دفع الحارس المصري لتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلا أن الأزمة انتهت وديًا بين الطرفين.

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