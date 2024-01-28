الأرصاد: تراجع فرص تساقط الثلوج في الأردن الأسبوع الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت فرص تساقط الثلوج التي كانت متوقعة الأسبوع الحالي، لتتحول إلى "احتمال ضعيف" لتساقط الثلوج الممزوجة بالمطر (البرَد) ليل الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية.



وقالت الدائرة في نشرتها، إنه يأتي ذلك في ضوء الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة مؤخرا، ضمن منخفضات جوية متتالية.

وبينت أنه تزداد الأجواء برودة مع ساعات ليل اليوم الأحد، كما يتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن تكون الهطولات المطرية غزيرة في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء باردة في خليج العقبة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتكون الأجواء نهار غد الاثنين باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وفي ساعات الليل، تزداد كميات الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى قد تكون غزيرة لفترات ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، كما يتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وفي ساعات متأخرة من الليل، هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج مع المطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراه) ولفترة قصيرة وغير مؤثرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

أما الثلاثاء، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة، وبخاصة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية من المملكة قد تكون غزيرة في شمال المملكة في ساعات الليل.

ويحتمل أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية زخات من الثلج ممزوجة بالمطر أحياناً لفترة محدودة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تؤدي إلى إثارة الغبار في جنوب وشرق المملكة.

وتستمر الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة يوم الأربعاء، وبخاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون ممزوجة بالثلج أحياناً فوق قمم الجبال العالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.