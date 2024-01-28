الموعد والقنوات الناقلة لموقعة مصر والكونغو الديمقراطية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد تأهلهما دون تحقيق أي فوز في دور المجموعات، تلتقي مصر، حاملة اللقب سبع مرات مع الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، الـ20:00 بتوقيت غرينيتش على ملعب "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو.وأنهت مصر دور المجموعات دون تحقيق أي فوز للمرة الأولى منذ 1992، حين خرجت بهزيمتين أمام زامبيا وغانا.



وتعادلت مصر ثلاث مرات أمام موزامبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة 2-2، فيما تعادلت الكونغو الديمقراطية مع زامبيا والمغرب 1-1 وتنزانيا 0-0.



وتدخل مصر اللقاء دون قائدها ومهاجمها الأبرز محمد صلاح (31 عاما) المصاب في العضلة الخلفية لفخده الأيسر خلال لقاء غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.



وسافر صلاح الأربعاء الماضي إلى إنجلترا لتلقي العلاج والتعافي رفقة ناديه ليفربول في قرار أسال الكثير من اللعاب.



ومن المتوقع أن يعود "مو" إلى كوت ديفوار، إذا تمكنت مصر من الوصول لنصف النهائي.



وبالإضافة لصلاح، يعاني منتخب مصر من سلسلة إصابات أبرزها الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف خلال لقاء الرأس الأخضر وسيغيب لثلاثة أشهر، ولاعب الوسط المتألق إمام عاشور الذي أصيب بارتجاج في المخ خلال التدريب ومن المتوقع غيابه عن لقاء الكونغو الديمقراطية.



وسبق والتقى المنتخبان المصري والكونغولي أربع مرات لحساب البطولة، ففازت مصر ثلاث مرات آخرها في 2019 في القاهرة 2-0، فيما فازت الكونغو حين كانت تلعب باسم زئير 3-2 في بطولة 1974 في القاهرة أيضا.



- القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية"، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



كما يمكن متابعة المباراة عبر قنوات أوروبية أخرى وهي Canal 11 ،Sport TV ،5Sport و5Gold.

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