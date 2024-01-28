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عموتة : سنواجه منافسا شرسا.. ولا نلتفت للسوشيال ميديا

1/28/2024 7:09:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المغربي الحسين عموتة، مدرب الأردن، أن منتخبه سيواجه منافسا صعبا وشرسا في ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم والمقامة في قطر.
ويلتقي منتخب الأردن مع نظيره العراقي غدا الإثنين، على ستاد خليفة الدولي في مواجهة جماهيرية عربية مرتقبة.
وتابع عموتة في مؤتمر صحفي: "كل منتخب لديه الحق بأن يحدد طموحاته، ونحن نتطلع للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، وكلنا تركيز وتصميم وإصرار لنكون في الموعد بمباراة الغد".
وأوضح: "لا نتابع ما يتردد عبر السوشيال ميديا، نجتهد في إبعاد لاعبينا عن كل ما يتم تداوله، حتى نبقى في قمة تركيزنا الذهني".
وأشار إلى أنه يحرص على تثقيف اللاعبين وتوجيههم بأهمية تجنب ما يتردد على للسوشيال ميديا وبخاصة أنه يصعب مراقبة اللاعبين وهم داخل غرفهم.
وأردف: "معنويات اللاعبين مرتفعة، ويشعرون بحجم المسؤولية الملقاة عليهم، وحرصنا أن نظهر أمام العراق بجميع عناصرنا، ومتحمسون لتقديم المطلوب".
وقال المدرب المغربي: "نحن لا نخشى مواجهة أحد، لا أعتقد أننا سنلعب بطريقة دفاعية، نعلم أن العراق يمتلك لاعبين جيدين في خط الهجوم، لا يمكن لفريق يطمح للفوز أن يعتمد على التكتلات الدفاعية، والأردن يتمتع بقوة هجومية ضاربة ونعتمد عليها كثيرا، ويبقى التوازن مطلوبا غدا".
وختم حديثه: "في آخر المباريات، منتخبنا تطور في صعيد الخط الدفاعي، وحاولنا معالجة جميع السلبيات، وكيفية إبعاد الكرات الخطيرة عن مرمانا بالشكل المثالي".

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