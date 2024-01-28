إجلاء 700 سائح في بيرو وسط إضراب مناهض لـ«خصخصة» حضارة الإنكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة بيرو إجلاء ما يقرب من 700 سائح من ماتشو بيتشو، أمس (السبت)، إثر إضراب ينفذه السكان هناك احتجاجاً على ما يصفونه بـ((خصخصة)) بيع تذاكر الدخول إلى موقع حضارة الإنكا الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.



وقال مسؤول في وزارة السياحة لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته، إن ((أكثر من 660 سائحاً غادروا، من سكان وأجانب)).

ووصل الزوار بالقطار إلى مدينة أولانتايتامبو، على بعد نحو 32 كيلومتراً من ماتشو بيتشو.



وأطلق معارضون الخميس الماضي إضراباً ((إلى أجل غير مسمّى))، تنديداً بقرار وزارة الثقافة الاستعانة بوسيط خاص لإدارة مبيعات تذاكر دخول موقع ماتشو بيتشو عبر الإنترنت.

الشرق الأوسط

