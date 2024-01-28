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بايرن ميونخ يعلن عن صفقة جديدة

1/28/2024 7:09:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن بايرن ميونخ، اليوم الأحد، عن التعاقد مع أحد اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وكتب بايرن ميونخ، في بيان رسمي: "تعاقد النادي مع ساشا بوي من جلطة سراي التركي بعقد حتى 30 يونيو 2028".
وقال جان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "يسعدنا أن نوقع مع لاعب شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة في صفقة طويلة الأجل. لقد قدم أداء جيدا حقا في كلتا المباراتين ضدنا في دوري أبطال أوروبا. هذا يعني أننا لم نقم بزيادة قائمة فريقنا فحسب، بل أضفنا أيضا المزيد من الجودة".
وصرح كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: "ساشا بوي ظهير أيمن سريع جدا وقوي بدنيا، ويغطي مساحة كبيرة من الملعب في كل مباراة ولا يخجل من أي تدخلات. لقد تطور بشكل جيد للغاية على مر السنين، ووصل بخبرة دوري أبطال أوروبا وفاز بلقب الدوري مع جلطة سراي في الموسم الماضي، لذا سيزيد من جودتنا في الدفاع".
وقال ساشا بوي: "هذا حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي. إنه لشرف لي أن ألعب لفريق كبير مثل بايرن. إنني أتطلع حقا للتواجد فريقي الجديد واللعب مع هؤلاء اللاعبين الرائعين في المستقبل".
وأضاف: "أنا مدافع يحب الهجوم، وبقدر سعادتي بالمشاركة في الهجوم يكون الحال نفسه في الدفاع".

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