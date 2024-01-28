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مدرب العراق: سنلعب بأسلوب هجومي.. ونحترم منتخب الأردن

1/28/2024 7:09:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الإسباني خيسوس كاساس، مدرب العراق، إن منتخبه يحترم قدرات منافسه الأردني، قبل اللقاء المرتقب بينهما، غدا الإثنين، في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم والمقامة في قطر.
وأضاف كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد: "سنلعب بأسلوبنا الهجومي المعتاد ونأمل أن نفوز، ونحترم منتخب الأردن، فهو منافس صعب ولن يكون تحقيق الانتصار بالأمر السهل".

وأوضح: "فوزنا على اليابان كان مجرد مباراة، ولا يعني ذلك أننا اقتربنا من اللقب، نتمنى تحقيق ذلك، لكن ثمة فرق قوية كاليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية".

وأكمل: "يجب أن نعطي كل ما لدينا، وعلينا التركيز، ضربة جزاء، بطاقة حمراء قد تكلفنا الخروج، وعليه فإن الخطأ ممنوع".

وأشار كاساس إلى أن كل شيء متاح بكرة القدم، والسعودية فازت على الأرجنتين بكأس العالم وكان هذا شيئا مذهلا.

وأردف: "نحن جاهزون للمباراة، ولدينا جماهير كبيرة ستنظرنا في الملعب، ومنتخب الأردن لديه كذلك الكثير من المشجعين".

وختم حديثه قائلا: "اللاعبون هم من سيعرفون كيف يتصرفون خلال اللقاء، وجميعهم جاهزون، والمواجهة فيها نوع من التكافؤ".

ملاعب

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