12 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 26 كانون الثاني (بترا)- أدى نحو 12 ألف مصل فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، رغم تشديد شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة، خاصة البلدة القديمة، وذلك حسب بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس .

وأقامت قوات الاحتلال حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس، وقمعت واعتدت على المواطنين المقدسيين، وأصابت العديد منهم، بعد أن منعتهم من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وقمعتهم بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والمياه العادمة.

--(بترا)

م . ف/م د/أس

26/01/2024 14:28:56