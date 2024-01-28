الاحتلال يخطر بهدم 11 منشأة شرق مدينة القدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس 26 كانون الثاني (بترا) - أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، بهدم 11 منشأة في تجمع أبو نوار البدوي شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بتجمع أبو نوار في بيان لها، إن المنشأت المستهدفة بالهدم هي منشآت سكنيه وزراعية، وإن سكان التجمع برمته مهددون بنكبة أكبر من تلك التي عايشها أجدادهم عند تهجيرهم من منطقة تل عراد قرب بئر السبع في النقب عام 1948.
يذكر أن أرض التجمع الذي يقطنه البدو مملوكة بالكامل ومسجلة لأهل بلدة عناتا المجاورة، ويقطن هذا التجمع حوالي 181 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال. ويسعى الاحتلال منذ سنوات إلى تفريغ منطقة برية القدس الشرقية من التجمعات البدوية، وذلك من أجل إفساح المجال للتمدد الاستعماري ونشر المستعمرات في المنطقة، لتصبح المنطقة الشرقية للضفة الغربية منطقة استيطانية بالكامل.
--(بترا)
م . ف/أس
26/01/2024 14:22:50
MENAFN28012024000117011021ID1107777492
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