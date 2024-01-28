الاحتلال يخطر بهدم 11 منشأة شرق مدينة القدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس 26 كانون الثاني (بترا) - أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، بهدم 11 منشأة في تجمع أبو نوار البدوي شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بتجمع أبو نوار في بيان لها، إن المنشأت المستهدفة بالهدم هي منشآت سكنيه وزراعية، وإن سكان التجمع برمته مهددون بنكبة أكبر من تلك التي عايشها أجدادهم عند تهجيرهم من منطقة تل عراد قرب بئر السبع في النقب عام 1948.

يذكر أن أرض التجمع الذي يقطنه البدو مملوكة بالكامل ومسجلة لأهل بلدة عناتا المجاورة، ويقطن هذا التجمع حوالي 181 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال. ويسعى الاحتلال منذ سنوات إلى تفريغ منطقة برية القدس الشرقية من التجمعات البدوية، وذلك من أجل إفساح المجال للتمدد الاستعماري ونشر المستعمرات في المنطقة، لتصبح المنطقة الشرقية للضفة الغربية منطقة استيطانية بالكامل.

--(بترا)

م . ف/أس

26/01/2024 14:22:50