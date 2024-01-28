جيش الإحتلال يعلن مقتل جندي إضافي بمعارك غزة

جيش الإحتلال يعلن مقتل جندي إضافي بمعارك غزة
التاريخ
1/28/2024 7:09:21 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جندي إضافي في غزة.
والجندي عنصر في قوات الاحتياط بلواء الهندسة بكتيبة"غفعاتي"، وقد قتل أمس بمعارك في جنوبي القطاع، وفق بيان الجيش.
كما أصيب جندي آخر بجراح خطيرة في الأول من أمس في جنوبي غزة كذلك.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
26/01/2024 14:04:41
MENAFN28012024000117011021ID1107777491
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