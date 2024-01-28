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جيش الإحتلال يعلن مقتل جندي إضافي بمعارك غزة

1/28/2024 7:09:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جندي إضافي في غزة.
والجندي عنصر في قوات الاحتياط بلواء الهندسة بكتيبة"غفعاتي"، وقد قتل أمس بمعارك في جنوبي القطاع، وفق بيان الجيش.
كما أصيب جندي آخر بجراح خطيرة في الأول من أمس في جنوبي غزة كذلك.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
26/01/2024 14:04:41

MENAFN28012024000117011021ID1107777491

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