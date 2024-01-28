مؤشر نيكي الياباني يتراجع ويسجل خسائر أسبوعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، كما سجلت خسائر أسبوعية لأول مرة في 3 أسابيع، وسط انخفاض قطاع الرقائق.
وفي نهاية الجلسة، تراجع المؤشر نيكي بنحو 1.3 بالمئة إلى 35751 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 0.6 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
فيما ارتفع المؤشر 6.83 بالمئة منذ بداية العام الجاري، متفوقاً على جميع المؤشرات الرئيسية.
وعلى صعيد أسهم المؤشر البالغ عددها 225 سهماً، تراجع 185 سهماً فيما ارتفع 39 سهماً، واستقر سهماً واحداً.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
26/01/2024 13:57:02
MENAFN28012024000117011021ID1107777490
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