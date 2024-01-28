مؤشر نيكي الياباني يتراجع ويسجل خسائر أسبوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، كما سجلت خسائر أسبوعية لأول مرة في 3 أسابيع، وسط انخفاض قطاع الرقائق.

وفي نهاية الجلسة، تراجع المؤشر نيكي بنحو 1.3 بالمئة إلى 35751 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 0.6 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

فيما ارتفع المؤشر 6.83 بالمئة منذ بداية العام الجاري، متفوقاً على جميع المؤشرات الرئيسية.

وعلى صعيد أسهم المؤشر البالغ عددها 225 سهماً، تراجع 185 سهماً فيما ارتفع 39 سهماً، واستقر سهماً واحداً.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

26/01/2024 13:57:02