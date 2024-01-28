المنتخب الوطني يتحضر لمباراة العراق في كأس آسيا بمعنويات عالية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 26 كانون الثاني (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة المنتخب العراقي، عند الساعة الثانية والنصف، من مساء يوم الاثنين المقبل، في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

وكان المنتخب الوطني تأهل للدور الثاني من البطولة، بعد أن احتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط من فوز على ماليزيا 4-0، وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، وخسارة من البحرين 0-1.

ويعيش المنتخب بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، معنويات عالية استعدادا لمباراة العراق، بحثا عن الفوز والتأهل لدور الثمانية لملاقاة الفائز من مباراة منتخبي الإمارات وطاجكستان، في الطريق إلى الدور نصف النهائي.

وبدأ المدير الفني بتحضير اللاعبين فنيا وبدنيا ومعنويا استعدادا للمباراة المقبلة، وسط إصرار على تحقيق الفوز لتحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية.

وبدت صفوف المنتخب الوطني مكتملة، في ظل غياب الإصابات، باستثناء اللاعب نور الدين الروابدة الذي يعاني من كسر في الضلع السادسة، أبعده عن صفوف المنتخب حتى نهاية البطولة.

وينتظر أن يخصص اتحاد كرة القدم، مكافأت مالية في حال تحقيق إنجاز جديد بالبطولة التي تشهد مشاركة نخبة المنتخبات الآسيوية.

وأكد اللاعبون بعد التأهل للدور الثاني من البطولة جاهزيتهم لتقديم أداء مشرف يليق بسمعة الكرة الأردنية.

وأشار اللاعبون وفق رسالة لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني إلى كأس آسيا، إلى تفاؤلهم بتحقيق نتائج لافتة في البطولة من خلال التقدم، وتحقيق المطلوب، مؤكدين جاهزيتهم فنيا وبدنيا ومعنويا لإسعاد الجماهير الأردنية.

وعلى صعيد الجماهير، فقد بدأت الجالية الأردنية الموجودة في قطر والجماهير القادمة من الأردن، بترتيب شؤونها لتشجيع مثالي للمنتخب الوطني من خلال التواجد في المدرجات، لمؤازرة اللاعبين ومساندتهم في الطريق نحو المنافسة بقوة في البطولة.

كما تواصل الجماهير تنظيم احتفالات كبيرة في عدة مناطق في الدوحة، يتخللها أهازيج وطنية ورفع العلم الأردني.

ويتوقع ان يتواصل توافد الجماهير الأردنية إلى قطر خلال الأيام المقبلة، لمؤازرة المنتخب وملء المدرجات كما كان الحال في مباريات الدور الأول من البطولة التي تشهد تنظيما أنيقا حظي بإشادة الوفود المشاركة.

ويشهد سوق واقف في الدوحة تجمعات يومية للجماهير الأردنية التي لفتت أنظار الجاليات الأخرى بتشجيعها المثالي والمميز.

--(بترا)

خ خ/م /أس

26/01/2024 13:00:49