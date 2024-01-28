المنتخب الوطني يتحضر لمباراة العراق في كأس آسيا بمعنويات عالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 26 كانون الثاني (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة المنتخب العراقي، عند الساعة الثانية والنصف، من مساء يوم الاثنين المقبل، في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وكان المنتخب الوطني تأهل للدور الثاني من البطولة، بعد أن احتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط من فوز على ماليزيا 4-0، وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، وخسارة من البحرين 0-1.
ويعيش المنتخب بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، معنويات عالية استعدادا لمباراة العراق، بحثا عن الفوز والتأهل لدور الثمانية لملاقاة الفائز من مباراة منتخبي الإمارات وطاجكستان، في الطريق إلى الدور نصف النهائي.
وبدأ المدير الفني بتحضير اللاعبين فنيا وبدنيا ومعنويا استعدادا للمباراة المقبلة، وسط إصرار على تحقيق الفوز لتحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية.
وبدت صفوف المنتخب الوطني مكتملة، في ظل غياب الإصابات، باستثناء اللاعب نور الدين الروابدة الذي يعاني من كسر في الضلع السادسة، أبعده عن صفوف المنتخب حتى نهاية البطولة.
وينتظر أن يخصص اتحاد كرة القدم، مكافأت مالية في حال تحقيق إنجاز جديد بالبطولة التي تشهد مشاركة نخبة المنتخبات الآسيوية.
وأكد اللاعبون بعد التأهل للدور الثاني من البطولة جاهزيتهم لتقديم أداء مشرف يليق بسمعة الكرة الأردنية.
وأشار اللاعبون وفق رسالة لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني إلى كأس آسيا، إلى تفاؤلهم بتحقيق نتائج لافتة في البطولة من خلال التقدم، وتحقيق المطلوب، مؤكدين جاهزيتهم فنيا وبدنيا ومعنويا لإسعاد الجماهير الأردنية.
وعلى صعيد الجماهير، فقد بدأت الجالية الأردنية الموجودة في قطر والجماهير القادمة من الأردن، بترتيب شؤونها لتشجيع مثالي للمنتخب الوطني من خلال التواجد في المدرجات، لمؤازرة اللاعبين ومساندتهم في الطريق نحو المنافسة بقوة في البطولة.
كما تواصل الجماهير تنظيم احتفالات كبيرة في عدة مناطق في الدوحة، يتخللها أهازيج وطنية ورفع العلم الأردني.
ويتوقع ان يتواصل توافد الجماهير الأردنية إلى قطر خلال الأيام المقبلة، لمؤازرة المنتخب وملء المدرجات كما كان الحال في مباريات الدور الأول من البطولة التي تشهد تنظيما أنيقا حظي بإشادة الوفود المشاركة.
ويشهد سوق واقف في الدوحة تجمعات يومية للجماهير الأردنية التي لفتت أنظار الجاليات الأخرى بتشجيعها المثالي والمميز.
--(بترا)
خ خ/م /أس
26/01/2024 13:00:49
MENAFN28012024000117011021ID1107777489
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