الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو
التاريخ
1/28/2024 7:09:18 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 26 كانون الثاني (بترا)- صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي، والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق التقارير المالية البريطانية، ارتفع الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.05 بالمئة، عند 1.2712 دولار، وأمام اليورو بنسبة 0.06 بالمئة عند 1.1720يورو.
--(بترا)
رش/م د/
26/01/2024 12:57:59
MENAFN28012024000117011021ID1107777488
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