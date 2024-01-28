183 شهيدا و377 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيد و 377 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تصريح مقتضب صباح اليوم الجمعة، في اليوم الـ 112 للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26083 شهيدًا و64487 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
26/01/2024 11:34:01
MENAFN28012024000117011021ID1107777473
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