183 شهيدا و377 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيد و 377 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب صباح اليوم الجمعة، في اليوم الـ 112 للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26083 شهيدًا و64487 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

26/01/2024 11:34:01