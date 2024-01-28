Sunday, 28 January 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


183 شهيدا و377 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

1/28/2024 7:08:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيد و 377 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تصريح مقتضب صباح اليوم الجمعة، في اليوم الـ 112 للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26083 شهيدًا و64487 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
26/01/2024 11:34:01

MENAFN28012024000117011021ID1107777473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث