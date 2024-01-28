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أصول القطاع المصرفي الصيني تنمو بنسبة 9.9 بالمئة العام الماضي

1/28/2024 7:08:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- قالت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، إن البنوك الصينية شهدت توسعا مطردا في الأصول في عام 2023.
وقال المتحدث باسم الهيئة، ليوتشي تشينغ، إن أصول المؤسسات المالية في القطاع المصرفي الصيني نمت بنسبة 9.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 417.3 تريليون يوان (حوالي 58.7 تريليون دولار أميركي) في العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة.
وأضاف ليو أن جودة أصول هذه المؤسسات كانت مستقرة بشكل عام في العام الماضي، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة القائمة بلغت 3.95 تريليون يوان حتى نهاية عام 2023، إذ بلغت نسبتها 1.62 بالمئة.
وأظهرت البيانات الأولية أن البنوك التجارية الصينية حققت أرباحا صافية بلغت 2.38 تريليون يوان في العام الماضي، بزيادة 3.24 بالمئة عن العام الأسبق. وجاءت نسبة تغطية المخصصات، التي تعد بمثابة حامي من المخاطر المالية، مرتفعة نسبيا عند 205.1 بالمئة.
وقال ليو، إن المقرضين الصينيين سيحافظون على زخم نموهم المطرد هذا العام، مع تحسين تخصيص الموارد المالية بشكل أكبر.
وأضاف أن الأساسيات السليمة طويلة الأجل للبلاد ستبقى بدون تغيير، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يؤدي تحسن الأساسيات وفرص النمو الجديدة إلى تعزيز تطور القطاع المصرفي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
26/01/2024 11:32:02

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