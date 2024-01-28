أصول القطاع المصرفي الصيني تنمو بنسبة 9.9 بالمئة العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- قالت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، إن البنوك الصينية شهدت توسعا مطردا في الأصول في عام 2023.
وقال المتحدث باسم الهيئة، ليوتشي تشينغ، إن أصول المؤسسات المالية في القطاع المصرفي الصيني نمت بنسبة 9.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 417.3 تريليون يوان (حوالي 58.7 تريليون دولار أميركي) في العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة.
وأضاف ليو أن جودة أصول هذه المؤسسات كانت مستقرة بشكل عام في العام الماضي، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة القائمة بلغت 3.95 تريليون يوان حتى نهاية عام 2023، إذ بلغت نسبتها 1.62 بالمئة.
وأظهرت البيانات الأولية أن البنوك التجارية الصينية حققت أرباحا صافية بلغت 2.38 تريليون يوان في العام الماضي، بزيادة 3.24 بالمئة عن العام الأسبق. وجاءت نسبة تغطية المخصصات، التي تعد بمثابة حامي من المخاطر المالية، مرتفعة نسبيا عند 205.1 بالمئة.
وقال ليو، إن المقرضين الصينيين سيحافظون على زخم نموهم المطرد هذا العام، مع تحسين تخصيص الموارد المالية بشكل أكبر.
وأضاف أن الأساسيات السليمة طويلة الأجل للبلاد ستبقى بدون تغيير، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يؤدي تحسن الأساسيات وفرص النمو الجديدة إلى تعزيز تطور القطاع المصرفي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
26/01/2024 11:32:02
MENAFN28012024000117011021ID1107777471
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