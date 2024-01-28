أسعار الذهب تتجه لثاني انخفاض أسبوعي على التوالي

أسعار الذهب تتجه لثاني انخفاض أسبوعي على التوالي
التاريخ
1/28/2024 7:08:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، وسط ارتفاع الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 بالمئة إلى 2022.9 دولار للأونصة، لكن المعدن الأصفر يتجه نحو خسائر أسبوعية 0.4 بالمئة عن الأسبوع الجاري.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
26/01/2024 10:19:08
MENAFN28012024000117011021ID1107777469
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