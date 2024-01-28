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أسعار الذهب تتجه لثاني انخفاض أسبوعي على التوالي

1/28/2024 7:08:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، وسط ارتفاع الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 بالمئة إلى 2022.9 دولار للأونصة، لكن المعدن الأصفر يتجه نحو خسائر أسبوعية 0.4 بالمئة عن الأسبوع الجاري.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
26/01/2024 10:19:08

MENAFN28012024000117011021ID1107777469

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