إصابة 38 ضابطا وجنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

إصابة 38 ضابطا وجنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
التاريخ
1/28/2024 7:08:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
كما أعلن جيش الاحتلال في بيان على موقعه، ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 2748، ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258.
وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن 396 ضابطا وجنديا ما زالوا يعالجون في المستشفيات، من بينهم 38 مصابا بجروح خطيرة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
26/01/2024 10:18:03
MENAFN28012024000117011021ID1107777468
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