إصابة 38 ضابطا وجنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

كما أعلن جيش الاحتلال في بيان على موقعه، ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 2748، ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258.

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن 396 ضابطا وجنديا ما زالوا يعالجون في المستشفيات، من بينهم 38 مصابا بجروح خطيرة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

26/01/2024 10:18:03