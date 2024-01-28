Sunday, 28 January 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة 38 ضابطا وجنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

1/28/2024 7:08:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
كما أعلن جيش الاحتلال في بيان على موقعه، ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 2748، ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258.
وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن 396 ضابطا وجنديا ما زالوا يعالجون في المستشفيات، من بينهم 38 مصابا بجروح خطيرة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
26/01/2024 10:18:03

MENAFN28012024000117011021ID1107777468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث