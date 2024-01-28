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أسعار النفط تتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول

1/28/2024 7:08:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول 2023، بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية في أميركا.
وكانت البيانات الاقتصادية في أميركا أظهرت أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3 بالمئة في الربع الأخير من 2023، بما يفوق التوقعات بأن يسجل نمواً بنسبة 2 بالمئة، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية .
ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعاً 4.5 بالمئة، في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8 بالمئة، وذلك في ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي لكل منهما.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 بالمئة إلى 82.06 دولار للبرميل.
كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة مسجلة 76.89 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
26/01/2024 09:05:48

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