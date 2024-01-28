أسعار النفط تتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول 2023، بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية في أميركا.
وكانت البيانات الاقتصادية في أميركا أظهرت أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3 بالمئة في الربع الأخير من 2023، بما يفوق التوقعات بأن يسجل نمواً بنسبة 2 بالمئة، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية .
ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعاً 4.5 بالمئة، في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8 بالمئة، وذلك في ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي لكل منهما.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 بالمئة إلى 82.06 دولار للبرميل.
كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة مسجلة 76.89 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
26/01/2024 09:05:48
MENAFN28012024000117011021ID1107777467
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