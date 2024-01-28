العدل الدولية تصدر اليوم قراراً بشأن التدابير المؤقتة للحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 كانون الثاني (بترا)- تتخذ محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قراراً بشأن "التدابير المؤقتة" التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وحسب بيان صحفي، ذكرت المحكمة، أنها ستعقد جلسة علنية ظهر اليوم بتوقيت هولندا، حيث ستقرأ خلالها رئيسة المحكمة القاضية، جون دوناهيو قرار المحكمة.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت قضية ضد إسرائيل، في 29 كانون الأول بشأن "ارتكاب إسرائيل انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".

وطلبت أيضاً من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع المزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

يذكر، أن "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

--(بترا)

م د/م ق/أس

26/01/2024 08:04:05