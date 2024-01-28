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مجلس الأمن يناقش حادثة تحطم طائرة نقل عسكرية روسية

1/28/2024 7:08:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 26 كانون الثاني (بترا)- عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الليلة الماضية، جلسة بشأن حادثة تحطم طائرة نقل عسكرية روسية، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة قدمتها رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.
وتفيد التقارير أن طائرة نقل عسكرية تحطمت في إقليم بيلغورود بالاتحاد الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.
وقالت ديكارلو إن الطائرة كانت تقل، وفق السلطات الروسية، 65 سجين حرب أوكرانياً وستة أشخاص روس هم أفراد طاقمها وثلاثة عسكريين روس مضيفة أن السلطات الأوكرانية قالت إن الطائرة ربما كانت تحمل قذائف للجيش الروسي.
وأشارت ديكارلو إلى أن كلا من روسيا وأوكرانيا تجريان تحقيقات منفصلة في الحادثة وأن كييف طالبت بإجراء تحقيق دولي، مؤكدة أن الأمم المتحدة لا يمكنها التحقق من تلك التقارير أو ظروف الحادثة.
--(بترا)
م د/م ق/أس
26/01/2024 08:02:31

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