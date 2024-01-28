مجلس الأمن يناقش حادثة تحطم طائرة نقل عسكرية روسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 26 كانون الثاني (بترا)- عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الليلة الماضية، جلسة بشأن حادثة تحطم طائرة نقل عسكرية روسية، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة قدمتها رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.
وتفيد التقارير أن طائرة نقل عسكرية تحطمت في إقليم بيلغورود بالاتحاد الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.
وقالت ديكارلو إن الطائرة كانت تقل، وفق السلطات الروسية، 65 سجين حرب أوكرانياً وستة أشخاص روس هم أفراد طاقمها وثلاثة عسكريين روس مضيفة أن السلطات الأوكرانية قالت إن الطائرة ربما كانت تحمل قذائف للجيش الروسي.
وأشارت ديكارلو إلى أن كلا من روسيا وأوكرانيا تجريان تحقيقات منفصلة في الحادثة وأن كييف طالبت بإجراء تحقيق دولي، مؤكدة أن الأمم المتحدة لا يمكنها التحقق من تلك التقارير أو ظروف الحادثة.
--(بترا)
م د/م ق/أس
26/01/2024 08:02:31
MENAFN28012024000117011021ID1107777465
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