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الدفاع البريطانية: الانتهاء من تدريب 38 ألف جندى أوكراني

1/28/2024 7:08:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 26 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنه تم الانتهاء من تدريب 38 ألف جندي أوكراني على يد القوات المسلحة البريطانية والشركاء الدوليين.
وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، أنه تم تدريب 34 ألف جندي ضمن برنامج تدريب المشاة، في حين أتم 4 آلاف آخرين دورات تدريبية متخصصة تشمل المسعفين ومشاة البحرية وفنيي إبطال مفعول القنابل.
--(بترا)
رش/م ق/أس
26/01/2024 08:01:28

MENAFN28012024000117011021ID1107777464

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