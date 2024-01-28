الدفاع البريطانية: الانتهاء من تدريب 38 ألف جندى أوكراني

الدفاع البريطانية: الانتهاء من تدريب 38 ألف جندى أوكراني
التاريخ
1/28/2024 7:08:41 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 26 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنه تم الانتهاء من تدريب 38 ألف جندي أوكراني على يد القوات المسلحة البريطانية والشركاء الدوليين.
وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، أنه تم تدريب 34 ألف جندي ضمن برنامج تدريب المشاة، في حين أتم 4 آلاف آخرين دورات تدريبية متخصصة تشمل المسعفين ومشاة البحرية وفنيي إبطال مفعول القنابل.
--(بترا)
رش/م ق/أس
26/01/2024 08:01:28
MENAFN28012024000117011021ID1107777464
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