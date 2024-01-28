ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، كما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارين ليصل إلى 77 دولارا للبرميل الواحد .

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس، 242 نقطة ليصل إلى 38049 نقطة (رقم قياسي جديد) ، وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 28 نقطة ليصل إلى 15510 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، وارتفع أيضاً مؤشر (S&P500) نحو 25 نقطة ليصل إلى 4894 نقطة مسجلا أيضا رقما قياسياً جديداً.

ومن الشركات التي انخفض سعر اسهمها، أمس الخميس، شركة بوينغ، بخسارة 12 دولارا للسهم الواحد والذي وصل سعره 201 دولاراً.

-- (بترا)

م د/م ق/أس

26/01/2024 07:58:54