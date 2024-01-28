Sunday, 28 January 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

1/28/2024 7:08:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 26 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، كما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارين ليصل إلى 77 دولارا للبرميل الواحد .
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس، 242 نقطة ليصل إلى 38049 نقطة (رقم قياسي جديد) ، وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 28 نقطة ليصل إلى 15510 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، وارتفع أيضاً مؤشر (S&P500) نحو 25 نقطة ليصل إلى 4894 نقطة مسجلا أيضا رقما قياسياً جديداً.
ومن الشركات التي انخفض سعر اسهمها، أمس الخميس، شركة بوينغ، بخسارة 12 دولارا للسهم الواحد والذي وصل سعره 201 دولاراً.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
26/01/2024 07:58:54

MENAFN28012024000117011021ID1107777463

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث