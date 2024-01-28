ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 26 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، كما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارين ليصل إلى 77 دولارا للبرميل الواحد .
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس، 242 نقطة ليصل إلى 38049 نقطة (رقم قياسي جديد) ، وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 28 نقطة ليصل إلى 15510 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، وارتفع أيضاً مؤشر (S&P500) نحو 25 نقطة ليصل إلى 4894 نقطة مسجلا أيضا رقما قياسياً جديداً.
ومن الشركات التي انخفض سعر اسهمها، أمس الخميس، شركة بوينغ، بخسارة 12 دولارا للسهم الواحد والذي وصل سعره 201 دولاراً.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
26/01/2024 07:58:54
MENAFN28012024000117011021ID1107777463
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