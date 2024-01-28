انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء ماطرة في أغلب المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء عاصفة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 65كم/ساعة.

وتبقى المملكة السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، والأجواء غائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الأمطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مع استمرار التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، واحتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 65كم/ساعة، وفي ساعات المساء والليل تخف شدة الأمطار تدريجيا كذلك سرعة الرياح في كافة المناطق .

ويستمر الأحد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وليلا تكون الأجواء أكثر برودة وتشتد الهطولات المطرية في المناطق الشمالية يصحبها حدوث الرعد وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويوم الاثنين تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، ويمتد هطول الأمطار تدريجيا ليشمل المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 4 وفي مرتفعات الشراة 7 - 2 وفي مناطق البادية 12 - 6 وفي مناطق السهول 10 - 7 وفي الأغوار الشمالية 18 - 11 وفي الأغوار الجنوبية 20 - 3 وفي البحر الميت 20 - 12 وفي خليج العقبة 21 - 11 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ق/أس

26/01/2024 07:58:42