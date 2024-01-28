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مفوض الأونروا: تعليق بعض الدول الغربية تمويلها للوكالة امر صادم

1/28/2024 7:08:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 28 كانون الثاني (بترا)- وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني تعليق بعض الدول الغربية تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، "بالأمر الصادم".
وقال لازاريني في بيان صحفي الليلة الماضية، إن فرض عقوبات على الوكالة وسائر المجتمع الذي تخدمه، بسبب مزاعم ضد بعض الأفراد، سيكون أمرا غير مسؤول للغاية خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيية في غزة، والتي يعتمد عليها حوالي مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة.
واضاف إن الكثيرين "يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق، والوكالة تدير الملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".
وحث لازاريني الدول التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق عمليات استجابتها الإنسانية.
وقال إن الناس في غزة، وكذلك الاستقرار الإقليمي، يعتمدون على هذا الدعم.
وأوضح لازاريني أن حوالي 3 آلاف موظف أساسي من أصل 13 ألفا في غزة يذهبون للعمل من أجل منح مجتمعاتهم شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل.
-- (بترا)
م د/ف ج
28/01/2024 06:40:14

MENAFN28012024000117011021ID1107777460

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