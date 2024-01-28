أجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر اليوم وغدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، كما قد تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة، مع ساعات الليل تزداد الأجواء برودة، كما يتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن تكون الهطولات المطرية غزيرة في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال ضعيف في ساعات الليل من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وفي ساعات الليل، تزداد كميات الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى قد تكون غزيرة لفترات، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، كما يتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وفي ساعات متأخرة من الليل هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج مع المطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراة) ولفترة قصيرة وغير مؤثرة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

كما تنخفض درجات الحرارة قليلاً الثلاثاء، ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي من (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية من المملكة قد تكون فوق قمم الجبال العالية الشمالية والوسطى الغربية ممزوجة بالثلج أحياناً لفترة محدودة وغير مؤثرة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية والتي يصحبها هبات قوية أحياناً قد تتجاوز (50 كم/ساعة) تؤدي إلى إثارة الغبار جنوبي وشرقي المملكة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون ممزوجة بالثلج أحياناً فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 1، وفي مرتفعات الشراة 5 - 2، وفي مناطق البادية 13 - 7، وفي مناطق السهول 11 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 13، وفي البحر الميت 20 - 12، وفي خليج العقبة 21 - 12 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

28/01/2024 06:34:11

