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بريطانيا: نحترم دور واستقلال محكمة العدل الدولية

1/28/2024 7:08:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 27 كانون الثاني (بترا)- قالت الحكومة البريطانية إن لديها مخاوف كبيرة بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يقضي بضرورة بذل إسرائيل قصارى جهودها لمنع ارتكاب أي أعمال تشكل إبادة جماعية في غزة.
ونقلت "البي بي سي" عن متحدث باسم الخارجية والتنمية البريطانية في بيان اليوم السبت "نحن نحترم دور واستقلال محكمة العدل الدولية، ورغم ذلك لدينا مخاوف كبيرة بشأن هذه القضية، والتي لا تساعد في تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار".
وأضاف المتحدث إن "وجهة نظرنا بأن تصرفات إسرائيل في غزة لا يمكن وصفها بأنها أعمال إبادة جماعية، ما يجعلنا نتصور بأن قرار جنوب أفريقيا برفع الدعوى القضائية كان خطأ واستفزازيا".
--(بترا)
ب ع/ع ط
27/01/2024 21:41:33

MENAFN28012024000117011021ID1107777453

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