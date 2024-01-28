مجلس محافظة عجلون يثمن قرار العدل الدولية بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 27 كانون الثاني (بترا) – علي فريحات - أعرب مجلس محافظة عجلون عن ترحيبه الكبير بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي منحها الاختصاص في النظر بارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وطالبت فيه الاحتلال الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع الإبادةالجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها ورفض الطلب برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن هذا القرار يعد انتصارا وخطوة ايجابية حاسمة لسيادة القانون الدولي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع جرائم القتل والتعذيب الجسدي والمعنوي من قبل الاحتلال.

وأكد المومني أهمية تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة واجراء التدابير الفورية اللازمة لمنع استمرار هذه الكوارث الانسانية التي راح ضحيتها الأبرياء في القطاع، مشيرا الى أن العدوان الإسرائيلي على غزة خالف القوانين والأعراف الدولية التي تنادي بحقوق الانسان وصون كرامته وحياته .

وأشاد المومني بدور الأردن ودعمه لجهود جمهورية جنوب إفريقيا للدعوى التي قدمتها بفرض تدابير مؤقتة ضد السلطة القائمة بالاحتلال لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لافتا الى أن القرار يضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ ع ط

27/01/2024 21:09:54