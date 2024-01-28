مجلس محافظة عجلون يثمن قرار العدل الدولية بشأن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 27 كانون الثاني (بترا) – علي فريحات - أعرب مجلس محافظة عجلون عن ترحيبه الكبير بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي منحها الاختصاص في النظر بارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وطالبت فيه الاحتلال الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع الإبادةالجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها ورفض الطلب برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن هذا القرار يعد انتصارا وخطوة ايجابية حاسمة لسيادة القانون الدولي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع جرائم القتل والتعذيب الجسدي والمعنوي من قبل الاحتلال.
وأكد المومني أهمية تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة واجراء التدابير الفورية اللازمة لمنع استمرار هذه الكوارث الانسانية التي راح ضحيتها الأبرياء في القطاع، مشيرا الى أن العدوان الإسرائيلي على غزة خالف القوانين والأعراف الدولية التي تنادي بحقوق الانسان وصون كرامته وحياته .
وأشاد المومني بدور الأردن ودعمه لجهود جمهورية جنوب إفريقيا للدعوى التي قدمتها بفرض تدابير مؤقتة ضد السلطة القائمة بالاحتلال لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لافتا الى أن القرار يضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط
27/01/2024 21:09:54
MENAFN28012024000117011021ID1107777452
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