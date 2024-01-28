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الاحتلال يسحب الكتيبة 7107 من غزة

1/28/2024 7:08:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم السبت سحبه كتيبة 7107 من قطاع غزة بعد أشهر من المشاركة في القتال هناك، وذلك بعدما نفذ الجيش عدة انسحابات وركّز قواته في خان يونس جنوبي القطاع.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية تعد هذه الكتيبة إحدى كتائب الهندسة القتالية التابعة لقوات الاحتياط، وقد شاركت في القتال شمالي قطاع غزة، وجاء الإعلان عن سحبها تزامنا مع تقارير بوسائل إعلام إسرائيلية تفيد باستعداد الجيش لتقليل عدد قواته في شمال القطاع.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت أعلن قبل نحو أسبوعين عن انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في شمال القطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع / ع ط
27/01/2024 21:05:38

MENAFN28012024000117011021ID1107777451

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