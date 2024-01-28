قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 27 كانون الثاني( بترا)- واصل الجيش الاسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، قصف البلدات اللبنانية الحدودية بالمدفعية الثقيلة.

وشمل القصف، بلدات بليدا الشرقية، المقابلة لموقع الجيش الإسرائيلي في "البياضة"، والضهيرة ،وعيتا الشعب، وحولا، و القعقور والناقورة"، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني .

وقال المصدر إن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة جوية على جبل بلاط بين رامية ومروحين".

وكان حزب الله أعلن استهداف مواقع اسرائيلية وهي قاعدة ‏خربة ماعر و مواقع العباد وجل علام بالإضافة الى مقر ‏قيادة سريّة في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اضافة الى التجهيزات" التجسسيّة" في الموقع البحري ".

--(بترا)

ب ع/ع ط

27/01/2024 20:46:18