قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 27 كانون الثاني( بترا)- واصل الجيش الاسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، قصف البلدات اللبنانية الحدودية بالمدفعية الثقيلة.
وشمل القصف، بلدات بليدا الشرقية، المقابلة لموقع الجيش الإسرائيلي في "البياضة"، والضهيرة ،وعيتا الشعب، وحولا، و القعقور والناقورة"، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني .
وقال المصدر إن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة جوية على جبل بلاط بين رامية ومروحين".
وكان حزب الله أعلن استهداف مواقع اسرائيلية وهي قاعدة خربة ماعر و مواقع العباد وجل علام بالإضافة الى مقر قيادة سريّة في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اضافة الى التجهيزات" التجسسيّة" في الموقع البحري ".
--(بترا)
ب ع/ع ط
27/01/2024 20:46:18
MENAFN28012024000117011021ID1107777449
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.