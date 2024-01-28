Sunday, 28 January 2024 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

1/28/2024 7:08:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 27 كانون الثاني( بترا)- واصل الجيش الاسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، قصف البلدات اللبنانية الحدودية بالمدفعية الثقيلة.
وشمل القصف، بلدات بليدا الشرقية، المقابلة لموقع الجيش الإسرائيلي في "البياضة"، والضهيرة ،وعيتا الشعب، وحولا، و القعقور والناقورة"، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني .
وقال المصدر إن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة جوية على جبل بلاط بين رامية ومروحين".
وكان حزب الله أعلن استهداف مواقع اسرائيلية وهي قاعدة ‏خربة ماعر و مواقع العباد وجل علام بالإضافة الى مقر ‏قيادة سريّة في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اضافة الى التجهيزات" التجسسيّة" في الموقع البحري ".
--(بترا)
ب ع/ع ط
27/01/2024 20:46:18

MENAFN28012024000117011021ID1107777449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث