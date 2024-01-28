الحنيفات: توجه لتعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية لحماية المزارع من جميع المخاطر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الاغوار الشمالية 27 كانون الثاني ( بترا )- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة لديها توجه لتعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية ليصبح صندوقا تأمينيا ضد المخاطر الزراعية لحماية المزارع من جميع المخاطر.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة اليوم السبت، عدداً من مزارع الحمضيات والزراعات الاستوائية في لواء الاغوار الشمالية.
والتقى الحنيفات خلال الجولة التفقدية عدداً من المزارعين والجمعيات الزراعية في محطة الريان وجمعية مستخدمي المياه والصندوق الهاشمي، بحضور رئيس لجنة المناخ والبيئة النيابية النائب علي الغزاوي وعضو لجنة الزراعة والمياه النائب عبدالله عواد ومتصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، وأعضاء من مجلس المحافظة ورؤساء البلديات والمزارعين .
وأشار الحنيفات خلال اللقاء، إلى خطة الوزارة لدعم التصنيع الغذائي، والتي تضمنت توقيع اتفاقيات لإنشاء 15 مصنعاً في جميع محافظات المملكة، والتي ستعمل منتصف العام الحالي.
وأضاف أن الوزارة تدعم وجود تحالف زراعي واحد لمزارعي الحمضيات للتغلب على مشكلة فائض الإنتاج وتنظيم القطاع، لافتاً ال أن الوزارة ستعمل على دعم هذا التحالف بقروض بدون فوائد لمدخلات الإنتاج و اقامة مركز تعبئة وتشميع وتصنيف بالإضافة إلى التبريد وبنك للعبوات، وذلك لضمان توافر المنتج على مدار العام ولضمان الدخل الكافي للمزارعين وتقديم المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسب.
وبين الحنيفات أن الوزارة ستعمل على دعم أي توجه لإنشاء مصنع غذائي لاستيعاب الفائض، ضمن محور الشراكة مع القطاع الخاص والصناعات الغذائية الزراعية.
وأكد أن الاكتفاء الذاتي يعتبر من أولويات عمل الوزارة وملف الأمن الغذائي، وتحقيق حماية المنتج المحلي استكمالاً لعمل الوزارة على محاصيل الثوم والبطاطا والموز، ضمن آلية الاستدامة والتنسيق وتنظيم الإنتاج .
ووجه الحنيفات بتوحيد الجهود لدراسة واقع الزراعة في المناطق الزورية بالاغوار التي تواجه الأضرار المستمرة من خلال الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية وخبراء القطاع لوضع خريطة زراعية للمحاصيل الأقل خطورة والمناسبة للمنطقة.
واطلع الحنيفات على المزارع النوعية التي تعمل بالمحاصيل الاستوائية، مؤكدا دعم الوزارة للتوسع في زراعات تلك المحاصيل وسد حاجة السوق المحلي منها وتصدير فائض انتاجها .
-- ( بترا )
أ غ / ب ع/ ع ط
27/01/2024 20:44:28
MENAFN28012024000117011021ID1107777448
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