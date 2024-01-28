الحنيفات: توجه لتعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية لحماية المزارع من جميع المخاطر

MENAFN - Jordan News Agency)

الاغوار الشمالية 27 كانون الثاني ( بترا )- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة لديها توجه لتعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية ليصبح صندوقا تأمينيا ضد المخاطر الزراعية لحماية المزارع من جميع المخاطر.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة اليوم السبت، عدداً من مزارع الحمضيات والزراعات الاستوائية في لواء الاغوار الشمالية.

والتقى الحنيفات خلال الجولة التفقدية عدداً من المزارعين والجمعيات الزراعية في محطة الريان وجمعية مستخدمي المياه والصندوق الهاشمي، بحضور رئيس لجنة المناخ والبيئة النيابية النائب علي الغزاوي وعضو لجنة الزراعة والمياه النائب عبدالله عواد ومتصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، وأعضاء من مجلس المحافظة ورؤساء البلديات والمزارعين .

وأشار الحنيفات خلال اللقاء، إلى خطة الوزارة لدعم التصنيع الغذائي، والتي تضمنت توقيع اتفاقيات لإنشاء 15 مصنعاً في جميع محافظات المملكة، والتي ستعمل منتصف العام الحالي.

وأضاف أن الوزارة تدعم وجود تحالف زراعي واحد لمزارعي الحمضيات للتغلب على مشكلة فائض الإنتاج وتنظيم القطاع، لافتاً ال أن الوزارة ستعمل على دعم هذا التحالف بقروض بدون فوائد لمدخلات الإنتاج و اقامة مركز تعبئة وتشميع وتصنيف بالإضافة إلى التبريد وبنك للعبوات، وذلك لضمان توافر المنتج على مدار العام ولضمان الدخل الكافي للمزارعين وتقديم المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسب.

وبين الحنيفات أن الوزارة ستعمل على دعم أي توجه لإنشاء مصنع غذائي لاستيعاب الفائض، ضمن محور الشراكة مع القطاع الخاص والصناعات الغذائية الزراعية.

وأكد أن الاكتفاء الذاتي يعتبر من أولويات عمل الوزارة وملف الأمن الغذائي، وتحقيق حماية المنتج المحلي استكمالاً لعمل الوزارة على محاصيل الثوم والبطاطا والموز، ضمن آلية الاستدامة والتنسيق وتنظيم الإنتاج .

ووجه الحنيفات بتوحيد الجهود لدراسة واقع الزراعة في المناطق الزورية بالاغوار التي تواجه الأضرار المستمرة من خلال الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية وخبراء القطاع لوضع خريطة زراعية للمحاصيل الأقل خطورة والمناسبة للمنطقة.

واطلع الحنيفات على المزارع النوعية التي تعمل بالمحاصيل الاستوائية، مؤكدا دعم الوزارة للتوسع في زراعات تلك المحاصيل وسد حاجة السوق المحلي منها وتصدير فائض انتاجها .

-- ( بترا )

أ غ / ب ع/ ع ط

27/01/2024 20:44:28