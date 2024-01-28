تنظيم الملتقى التربوي الأول بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 27 كانون الثاني (بترا)-أمين المعايطة- نظمت جمعية متقاعدي معلمي العقبة اليوم السبت، الملتقى التربوي الأول تحت عنوان اتجاهات وقضايا تربوية معاصرة لتطوير التعليم.

وقال مدير تربية العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، في افتتاح الملتقى أن التعليم وتطويره بما ينسجم والأهداف الوطنية كان محور اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع اللقاءات والتوجيهات التي يعلنها جلالته إيمانا منه بأن التعليم جوهر أساس تقدم الدول ونهضتها والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.

وأكد الحجاج أن جميع الدول المتقدمة لم تتطور ولم تنهض الا بعد أن بدأت بالتعليم وتطويره، موضحا أن عوامل الإنتاج الكلاسيكية تغيرت من الأرض ورأس المال والأيدي العاملة للاعتماد على المعرفة كرأسمال جديد يوفر التطور للأمم ولكل الأعمال وفي القطاعات كافة.

من جانبه قال رئيس جمعية متقاعدي التربية في العقبة الخبير التربوي الدكتور جميل الشقيرات، إن فلسفة الجمعية تنطلق من كون التقاعد ليس نهاية العطاء بل بداية مرحلة جديدة عمادها الخبرات التي امتلكها المتقاعدون كونها تشكل بيوت خبرة متميزة ينبغي استغلالها في بناء الوطن وتطويره.

وأشار إلى أن كل الدول تلجأ إلى الاستعانة بخبرات أبنائها المتقاعدين الذين يمتلكون معرفة متراكمة تساهم في تقديم النصح والاستشارة عند صناعة القرار وكل في مجال معرفته.

ولفت المعلم المتقاعد محمد طهبوب الى أن العطاء ما زال مستمرا وأن العمل، أحد مفردات العبادة التي لا يمكن لها أن تنقطع أو تتراجع في أي زمان أو مكان.

وفي جلسة الملتقى الأولى وفي الورقة التي جاءت تحت عنوان التعليم التقني أوضح الخبير التربوي الدكتور خالد الذنيبات أن الاتجاه المتزايد والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الأردنية للتعليم التقني يشكل استجابة حقيقية لمتطلبات التنمية وتشعبها ويوائم بين حاجات السوق ومخرجات التعليم، مشيرا إلى أن تغييرات جذرية سيشهدها التعليم التقني في المملكة بدءا من العام الدراسي المقبل من حيث تجهيز البنى التحتية اللازمة وتنوع التخصصات التقنية التي سيشملها منهاج التعليم في مدارس المملكة.

وفي الورقة المعنونة بالتربية الإعلامية استعرض الخبير الاعلامي الدكتور عبدالمهدي القطامين مراحل تطور مفهوم التربية الإعلامية محليا وعالميا، معتبرا ذلك التطور عائدا للتطور التقني في وسائل الإعلام وسطوة وسائل التواصل الاجتماعي وتنامي سيطرتها ومزاحمتها للإعلام التقليدي والدور الكلاسيكي للتربية والتعليم الذي اعتمد تاريخيا على المدرسة والمعلم.

وأوضح أن أهم توجهات التربية الإعلامية، تعزيز التفكير الناقد والتحليلي ومهارات التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن سطوة الكلمة والصورة في هذا العصر تفرض شروطها للتناغم معها وهذا يستدعي فهم وادراك واتقان مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الحقيقة التبادلية بين المتلقي والمرسل وتحديد مدى صدقية المحتوى من عدمه.

وفي الجلسة الثانية للملتقى وفي الورقة المتخصصة بموضوع التعليم الدامج قالت الخبيرة التربوية الدكتورة عليا أبو هليل إن التعليم الدامج ليس منة أو كرما من أحد بل حق من حقوق ذوي الإعاقة في التعلم وحقهم في المعرفة وحقهم في أن يندمجوا بمجتمعهم كأي فرد آخر من أفراد المجتمع، مؤكدة أن هذا التعليم تواجهه الكثير من الصعوبات منها ما هو متعلق بالبنى التحتية المناسبة لذوي الإعاقة وأخرى تتعلق بثقافة المجتمع السائدة.

وفي الورقة المعنونة بالتعليم المتمايز قال الخبير التربوي أحمد الحساسين، إن التعليم المتمايز نهج تربوي يطبقه العالم كله ويعتمد أساسا على قدرة المعلم في اكتشاف وتشخيص قدرات تلاميذه في الصف والعمل على الموازنة بين الفروقات الفردية في مستويات الفهم والادراك لدى طلبته، داعيا إلى ضرورة أن يدرك كل معلم هذه الفروقات لبناء البيئة الصفية المناسبة للتلاميذ كافة.

وفي الورقة الخاصة بالذكاء الاصطناعي أكد الخبير التربوي الدكتور هشام الفرجات أن الذكاء الاصطناعي يشكل حاليا ثورة في عالم المعرفة والتعليم تتجاوز كل الأساليب التقليدية السائدة وتدفع باتجاه استخدام التقنية بمختلف أشكالها بغرض ادراجها في المناهج المدرسية، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يطور من قدرات الطالب والمعلم ويوسع دائرة المعرفة ويجودها.

ودار في الملتقى نقاشات موسعة حول سبل النهوض بالعملية التعليمية وتطويرها لتلبية حاجات الوطن من الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة بما ينعكس إيجابا على مسيرة هذا القطاع في الوطن .

وفي نهاية الملتقى تم تكريم الرعيل الأول من معلمي العقبة الذين كانوا لهم اسهامات مميزة في قطاع التربية والتعليم.

--(بترا)

ا م/ب ع/ ع ط

27/01/2024 20:34:45