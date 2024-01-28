المهندسين الزراعيين: قرار العدل الدولية سابقة قانونية لإدانة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أكد نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، أن قرار محكمة العدل الدولية المتضمن قبول دعوى الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني يشكل سابقة قانونية دولية لإدانة جرائم هذا الكيان الغاصب في غزة.

وأضاف أبو نقطة، في تصريح اليوم السبت، كنا نأمل أن يتم اتخاذ قرار "بوقف النار فوراً" كما هو قرار المحكمة في حرب روسيا و أوكرانيا لكن الناظر إلى تفاصيل القرار يدرك أن هناك مساحة ممكنة لإدانة الكيان الصهيوني لكنها تحتاج إلى جهد قانوني دولي مشترك يوثق جرائم الاحتلال خصوصاً وأن عدداً مهماً من الوقائع التي استند لها القرار كان شهادات المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن قرار العدل الدولية يحمل في وجهه الآخر إدانة لحلفاء الكيان المحتل الداعمين قولاً وفعلاً ولهذا العالم الذي لم يستطع بعد انقضاء 113 يوماً من هذه الحرب أن يوقفها.

وقال إن العالم الحر مطالب اليوم بوقفة جادة وحقيقية لوقف العدوان على غزة، والضغط على الكيان المحتل لإنهاء هذه المعاناة، مضيفا "أنه لا يمكن تصور استمرار الحرب على غزة حتى تنهي محكمة العدل الدولية أعمالها والتي يمكن أن تستمر لسنوات قادمة".

وثمن أبو نقطة مواقف الأردن ومساعدته الدائمة لأهلنا في غزة والضفة الغربية لمساندتهم للصمود في وجه السياسية الاسرائيلية التي تسعى الى تهجيرهم من ارضهم .

--(بترا)

ع ح/ب ع / ع ط

27/01/2024 20:19:27