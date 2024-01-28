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المنتخبات البارالمبية تجري تدريباتها في الشارقة

1/28/2024 7:08:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أجرت بعثة المنتخبات الوطنية الأردنية البارالمبية، تدريباتها في الشارقة، لخوض غمار منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة.
ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية الأردنية اليوم السبت، تشارك البعثة الأردنية البارالمبية، في دورة ألعاب غرب آسيا، بـ 5 ألعاب: وهي رفع الأثقال، وألعاب القوى، وكرة الهدف، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة.
وفي ذات السياق، استقبل رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، في مقر الاتحاد بالشارقة رئيس البعثة الأردنية سليمان الروسان، يرافقه إداري البعثة داود شحادة للتباحث في عدد من المسائل المتلعقة بالرياضات البارالمبية.
وستتواجد الكفاءات الأردنية بقوة، لكي تساهم في إنجاح الدورة، لما تتمتع به هذه الكفاءات من خبرات كبيرة ومتعددة، وذلك من خلال إدارة الفعاليات، ومسابقات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية.
وستستعين اللجنة المنظمة بعدد من الكوادر الأردنية للإشراف والإدارة، فيما يتواجد، كل من : جاسر نويران بصفته رئيساً للجنة الفنية للدورة، "عضو مكتب تنفيذي لاتحاد غرب آسيا البارالمبية"، والحكم الدولي لكرة الطاولة، قيس خريسات، مشرفاً فنيا لكرة الطاولة بالدورة، وأيمن المومني، حكما دوليا لكرة السلة كراسي متحركة، ومروان ضيا، مصنف دولي لكرة الطاولة، إضافة إلى محمود الصادق، حكم كرة هدف.
ويشارك في الدورة 513 عضواً من بينهم 382 لاعباً ولاعبة من 12 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
27/01/2024 20:13:56

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