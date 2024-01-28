المنتخبات البارالمبية تجري تدريباتها في الشارقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أجرت بعثة المنتخبات الوطنية الأردنية البارالمبية، تدريباتها في الشارقة، لخوض غمار منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة.
ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية الأردنية اليوم السبت، تشارك البعثة الأردنية البارالمبية، في دورة ألعاب غرب آسيا، بـ 5 ألعاب: وهي رفع الأثقال، وألعاب القوى، وكرة الهدف، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة.
وفي ذات السياق، استقبل رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، في مقر الاتحاد بالشارقة رئيس البعثة الأردنية سليمان الروسان، يرافقه إداري البعثة داود شحادة للتباحث في عدد من المسائل المتلعقة بالرياضات البارالمبية.
وستتواجد الكفاءات الأردنية بقوة، لكي تساهم في إنجاح الدورة، لما تتمتع به هذه الكفاءات من خبرات كبيرة ومتعددة، وذلك من خلال إدارة الفعاليات، ومسابقات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية.
وستستعين اللجنة المنظمة بعدد من الكوادر الأردنية للإشراف والإدارة، فيما يتواجد، كل من : جاسر نويران بصفته رئيساً للجنة الفنية للدورة، "عضو مكتب تنفيذي لاتحاد غرب آسيا البارالمبية"، والحكم الدولي لكرة الطاولة، قيس خريسات، مشرفاً فنيا لكرة الطاولة بالدورة، وأيمن المومني، حكما دوليا لكرة السلة كراسي متحركة، ومروان ضيا، مصنف دولي لكرة الطاولة، إضافة إلى محمود الصادق، حكم كرة هدف.
ويشارك في الدورة 513 عضواً من بينهم 382 لاعباً ولاعبة من 12 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
27/01/2024 20:13:56
MENAFN28012024000117011021ID1107777445
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