4010 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل اليوم السبت

4010 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل اليوم السبت
التاريخ
1/28/2024 7:08:23 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الحمل الكهربائي اليوم السبت، ليصل الى 4010 ميجاواط، وهو الحمل الأقصى الذي تم تسجيله خلال الشتاء الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
27/01/2024 19:52:48
MENAFN28012024000117011021ID1107777444
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