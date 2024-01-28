4010 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل اليوم السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الحمل الكهربائي اليوم السبت، ليصل الى 4010 ميجاواط، وهو الحمل الأقصى الذي تم تسجيله خلال الشتاء الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.

--(بترا)

م ف/ب ع/ ع ط

27/01/2024 19:52:48