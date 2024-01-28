يوم طبي مجاني للعيون في الرصيفة غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 27 كانون الثاني (بترا)- تستضيف بلدية الرصيفة غدا الأحد يوما طبيا مجانيا للعيون تقيمه مبادرة الخير للاغاثة والتنمية ومركز الشامي للعيون في قاعة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التابعة للبلدية.
ويشارك في اليوم الطبي، عدد من الأطباء والأخصائيين في طب العيون، لتقديم الخدمات الطبية المجانية لأبناء مدينة الرصيفة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية الرصيفة محمد بن ختلان، أن اليوم الطبي سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، لافتا إلى أن الفريق الطبي المشارك سيجري عددا من الفحوصات الطبية للمراجعين ومنها فحص نظر شامل وتقييم الحالات، وفحص الليزك و فحص القرنية المخروطية.
ودعا المواطنين من أبناء المدينة للمشاركة في هذا اليوم الطبي والاستفادة من هذه الفرصة للحصول على فحوصات واستشارات طبية مجانية.
وبين بن ختلان أن البلدية تسعى لتقديم خدمات متنوعة بالتشارك مع القطاع الخاص والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات ومنها القطاع الصحي للتسهيل عليهم خاصة للأسر الفقيرة.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ ع ط
27/01/2024 19:52:09
MENAFN28012024000117011021ID1107777443
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