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يوم طبي مجاني للعيون في الرصيفة غدا

1/28/2024 7:08:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرصيفة 27 كانون الثاني (بترا)- تستضيف بلدية الرصيفة غدا الأحد يوما طبيا مجانيا للعيون تقيمه مبادرة الخير للاغاثة والتنمية ومركز الشامي للعيون في قاعة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التابعة للبلدية.
ويشارك في اليوم الطبي، عدد من الأطباء والأخصائيين في طب العيون، لتقديم الخدمات الطبية المجانية لأبناء مدينة الرصيفة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية الرصيفة محمد بن ختلان، أن اليوم الطبي سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، لافتا إلى أن الفريق الطبي المشارك سيجري عددا من الفحوصات الطبية للمراجعين ومنها فحص نظر شامل وتقييم الحالات، وفحص الليزك و فحص القرنية المخروطية.
ودعا المواطنين من أبناء المدينة للمشاركة في هذا اليوم الطبي والاستفادة من هذه الفرصة للحصول على فحوصات واستشارات طبية مجانية.
وبين بن ختلان أن البلدية تسعى لتقديم خدمات متنوعة بالتشارك مع القطاع الخاص والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات ومنها القطاع الصحي للتسهيل عليهم خاصة للأسر الفقيرة.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ ع ط
27/01/2024 19:52:09

MENAFN28012024000117011021ID1107777443

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