بحث التعاون بين البحوث الزراعية وأكساد

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 27 كانون الثاني (بترا)- بحث مديرا المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ومدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة "أكساد" الدكتور نصر الدين عبيد، اليوم السبت، سبل التعاون في مجالات التدريب والتمكين والبستنة والثروة الحيوانية.

وقال إن المباحثات تأتي في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء في مجال مواجهة التحديات المناخية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى الاطلاع على الانجاز في مشروع تطوير بنك البذور الوطني.

وأضاف خلال استقباله مدير أكساد، أن نسبة الإنجاز في مشروع بنك البذور بلغت 55 بالمئة، وأن العمل بالمشروع يسير وفق الخطة، لافتاً إلى إن أعمال المشروع بدأت في تموز الماضي ،وسيجري تسليم مبنى البنك منتصف هذا العام.

وأشار حداد إلى التعاون مع "أكساد" في مشاريع ريادية تتعلق بمواجهة التحديات المناخية مثل استنباط لأصناف القمح والشعير المتحملة للجفاف ومشاريع الزراعات المتاقلمة في الأراضي الملحية ومشاريع تتعلق بالثروة الحيوانية وبحوث الإبل.

وأكد أن منظمة "أكساد" تقوم بدور مهم وفعال في تشجيع التعاون بين الدول العربية بشأن التحديات المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي، وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني.

بدوره، دعا عبيد، الدول العربية إلى الإطلاع على التجربة الأردنية بتطوير بنك البذور الوطني والاستفادة من تجربته في مجال حفظ الأصول النباتية والبذور، خاصة البصمة الوراثية لأشجار الزيتون وتقاوي القمح والشعير والنباتات العطرية والطبية التي تزخر بها الدول العربية.

واضاف خلال زيارته مركز البحوث الزراعية أن التعاون مع المركز سيكون له انعكاس على تطوير القطاع الزراعي الأردني بشقية الثروة النباتية والحيوانية تزامناً مع التغيرات المناخية.

وثمن دور مركز البحوث الريادي في تطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى الإنجاز الوطني الذي تكلل بالتعاون مع الجامعة الهاشمية بتطوير بنك البذور الوطني الذي سيكون له انعكاس بارز على المنطقة كونه الأول من نوعه.

--(بترا)

ون/ع ط

27/01/2024 19:12:42