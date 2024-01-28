بحث التعاون بين البحوث الزراعية وأكساد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 27 كانون الثاني (بترا)- بحث مديرا المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ومدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة "أكساد" الدكتور نصر الدين عبيد، اليوم السبت، سبل التعاون في مجالات التدريب والتمكين والبستنة والثروة الحيوانية.
وقال إن المباحثات تأتي في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء في مجال مواجهة التحديات المناخية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى الاطلاع على الانجاز في مشروع تطوير بنك البذور الوطني.
وأضاف خلال استقباله مدير أكساد، أن نسبة الإنجاز في مشروع بنك البذور بلغت 55 بالمئة، وأن العمل بالمشروع يسير وفق الخطة، لافتاً إلى إن أعمال المشروع بدأت في تموز الماضي ،وسيجري تسليم مبنى البنك منتصف هذا العام.
وأشار حداد إلى التعاون مع "أكساد" في مشاريع ريادية تتعلق بمواجهة التحديات المناخية مثل استنباط لأصناف القمح والشعير المتحملة للجفاف ومشاريع الزراعات المتاقلمة في الأراضي الملحية ومشاريع تتعلق بالثروة الحيوانية وبحوث الإبل.
وأكد أن منظمة "أكساد" تقوم بدور مهم وفعال في تشجيع التعاون بين الدول العربية بشأن التحديات المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي، وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني.
بدوره، دعا عبيد، الدول العربية إلى الإطلاع على التجربة الأردنية بتطوير بنك البذور الوطني والاستفادة من تجربته في مجال حفظ الأصول النباتية والبذور، خاصة البصمة الوراثية لأشجار الزيتون وتقاوي القمح والشعير والنباتات العطرية والطبية التي تزخر بها الدول العربية.
واضاف خلال زيارته مركز البحوث الزراعية أن التعاون مع المركز سيكون له انعكاس على تطوير القطاع الزراعي الأردني بشقية الثروة النباتية والحيوانية تزامناً مع التغيرات المناخية.
وثمن دور مركز البحوث الريادي في تطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى الإنجاز الوطني الذي تكلل بالتعاون مع الجامعة الهاشمية بتطوير بنك البذور الوطني الذي سيكون له انعكاس بارز على المنطقة كونه الأول من نوعه.
--(بترا)
ون/ع ط
27/01/2024 19:12:42
MENAFN28012024000117011021ID1107777442
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