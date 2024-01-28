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أردوغان يطالب الاحتلال بوقف مجازره ضد الفلسطينيين في غزة

1/28/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولة الاحتلال الاسرائيلي إلى "الإصغاء مرة أخرى إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على الفور".
ووفقاً للأناضول، في كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية في ولاية إزمير غرب تركيا، أكد أردوغان وقوف تركيا ضد القمع والمجازر والفظائع اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة".
بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية لديه القدرة على إيقاظ الحكومات الغربية بشأن الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.
وأكد في بيان، أن القرار يعد خطوة مهمة نحو تحميل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين.
--(بترا)
أ ن/ف ق
27/01/2024 18:40:00

MENAFN28012024000117011021ID1107777441

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