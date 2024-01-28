أردوغان يطالب الاحتلال بوقف مجازره ضد الفلسطينيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولة الاحتلال الاسرائيلي إلى "الإصغاء مرة أخرى إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على الفور".
ووفقاً للأناضول، في كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية في ولاية إزمير غرب تركيا، أكد أردوغان وقوف تركيا ضد القمع والمجازر والفظائع اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة".
بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية لديه القدرة على إيقاظ الحكومات الغربية بشأن الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.
وأكد في بيان، أن القرار يعد خطوة مهمة نحو تحميل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين.
--(بترا)
أ ن/ف ق
27/01/2024 18:40:00
MENAFN28012024000117011021ID1107777441
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