دول تنضم لأميركا في تعليق مساعداتها للأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أعلنت عدة دول تعليق مساعداتها للأونروا، إثر مزاعم إسرائيلة بتورط موظفين في الوكالة الأممية في عملية "طوفان الأقصى".

وأعلنت بريطانيا وفنلندا وإيطاليا وأستراليا، اليوم السبت، تعليق مساعداتهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها علقت مؤقتا تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الادعاءات.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية هذه الدول للتراجع عن قراراتها فوراً، مشيرة إلى أن هناك مخاطر سياسية وإنسانية كارثية تترتب على قرار وقف دعم الأونروا من جانبها.

--(بترا)

أ ن/ف ق

27/01/2024 18:37:36