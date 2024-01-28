Sunday, 28 January 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دول تنضم لأميركا في تعليق مساعداتها للأونروا

1/28/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أعلنت عدة دول تعليق مساعداتها للأونروا، إثر مزاعم إسرائيلة بتورط موظفين في الوكالة الأممية في عملية "طوفان الأقصى".
وأعلنت بريطانيا وفنلندا وإيطاليا وأستراليا، اليوم السبت، تعليق مساعداتهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها علقت مؤقتا تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الادعاءات.
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية هذه الدول للتراجع عن قراراتها فوراً، مشيرة إلى أن هناك مخاطر سياسية وإنسانية كارثية تترتب على قرار وقف دعم الأونروا من جانبها.
--(بترا)
أ ن/ف ق
27/01/2024 18:37:36

MENAFN28012024000117011021ID1107777440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث