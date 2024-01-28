دول تنضم لأميركا في تعليق مساعداتها للأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أعلنت عدة دول تعليق مساعداتها للأونروا، إثر مزاعم إسرائيلة بتورط موظفين في الوكالة الأممية في عملية "طوفان الأقصى".
وأعلنت بريطانيا وفنلندا وإيطاليا وأستراليا، اليوم السبت، تعليق مساعداتهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها علقت مؤقتا تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الادعاءات.
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية هذه الدول للتراجع عن قراراتها فوراً، مشيرة إلى أن هناك مخاطر سياسية وإنسانية كارثية تترتب على قرار وقف دعم الأونروا من جانبها.
--(بترا)
أ ن/ف ق
27/01/2024 18:37:36
MENAFN28012024000117011021ID1107777440
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