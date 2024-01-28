روسيا : تخفيض الصادرات النفطية بنحو 500 ألف برميل يوميا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 27 كانون الثاني (بترا)-أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن أن روسيا خفضت صادرات النفط والمنتجات النفطية طوعا 500 ألف برميل يوميا في كانون الثاني الجاري لإحداث توازن في أسواق النفط العالمية.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي :"تم تخفيض صادرات النفط ومنتجاته طوعا بنحو 500 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي، للعمل على إحداث توازن في الأسواق العالمية، مع ذلك تسير صادرات النفط إلى الهند وفقا للخطط المقررة".

-- (بترا)

س ح/ف ق

27/01/2024 18:34:21