روسيا : تخفيض الصادرات النفطية بنحو 500 ألف برميل يوميا

روسيا : تخفيض الصادرات النفطية بنحو 500 ألف برميل يوميا
التاريخ
1/28/2024 7:08:19 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 27 كانون الثاني (بترا)-أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن أن روسيا خفضت صادرات النفط والمنتجات النفطية طوعا 500 ألف برميل يوميا في كانون الثاني الجاري لإحداث توازن في أسواق النفط العالمية.
وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي :"تم تخفيض صادرات النفط ومنتجاته طوعا بنحو 500 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي، للعمل على إحداث توازن في الأسواق العالمية، مع ذلك تسير صادرات النفط إلى الهند وفقا للخطط المقررة".
-- (بترا)
س ح/ف ق
27/01/2024 18:34:21
MENAFN28012024000117011021ID1107777439
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.