تربية لواء الجامعة تظفر بلقب دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 15 للناشئين

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العقبة 27 كانون الثاني (بترا)- ظفرت مديرية تربية لواء الجامعة، بلقب دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 15 للناشئين التي أقيمت في مدينة العقبة تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.

وحصلت تربية لواء الجامعة على 7 ميداليات بينها 4 ذهبيات وبرونزيتان وفضية، بينما جاءت تربية ماركا في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات (4 ذهبيات، وفضية)، وتربية جرش ثالثا بـ 4 ميداليات ذهبية.

و خلال حفل الاختتام قام مدير ادارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي

الدكتور اجمل الطويقات مندوبا عن وزير التربية

بتتويج الفائزين بالبطولة بحضور

مديرا تربية العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، والرياضة المدرسية أمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش .

وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:

خماسي كرة القدم فازت تربية ماركا بالميدالية الذهبية، والرصيفة بالفضية، والعقبة بالبرونزية؛ وفي كرة اليد طالبات فازت بني كنانة بالذهبية، والأغوار الجنوبية بالفضية، والجامعة بالبرونزية؛ وفي كرة الطائرة الشاطئية طالبات، فازت الأغوار الجنوبية بالذهبية، وماركا بالفضية، والقويسمة بالميدالية البرونزية.

وفي كرة الطاولة فردي طالبات، فازت علا أيمن من الجامعة بالميدالية الذهبية، ومايا عبدالله من العقبة بالفضية، وليالي رائد من بني كنانة بالبرونزية؛ وفي كرة الطاولة زوجي طالبات، فازت جنى ايمن وايلين ايمن من الجامعة بالذهبية، وسندس معتصم وياقوت كناني من بني كنانة بالفضية، ولينا درويش وسارة الروسان من العقبة بالبرونزية.

وفي الريشة الطائرة فردي طالبات، فازت جنى عسيلة من الجامعة بالذهبية، وميرا بطاينة من اربد بالفضية، ومجد الطباشات من الطفيلة بالبرونزية.

أما الريشة الطائرة زوجي طالبات، فازت بالذهبية ليندا ابزاخ وروان محمد من الزرقاء الثانية، و راما بلال وبيسان غالب من الطفيلة بالفضية، و سلمى ملحم وملك صدام من اربد بالبرونزية.

وأعلن خلال الحفل الترتيب النهائي لدورة الأمير فيصل الأولمبية الخامسة عشرة للناشئين كما يلي تربية لواء الجامعة أولا (7 ميداليات)، ثم لواء ماركا (5)، وجرش (4)، والعقبة (9)، وعمان (3)، وبني كنانة (4)، والأغوار الجنوبية (2) ميدالية، وسحاب (1)، والزرقاء الثانية (1)، واربد (7)، والطفيلة (5)، والأغوار الشمالية (2)، والزرقاء الأولى (2)، والبادية الجنوبية (1)، والطيبة والوسطية (1)، والرمثا (1)، والرصيفة (1)، والقويسمة (2)، والسلط (1)، وأخيرا وادي السير (1ميدالية).

--(بترا)





ع س/ ن ح/ف ق









































27/01/2024 18:32:21