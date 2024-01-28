الأميرة عالية بنت الحسين ترعى المهرجان الخطابي للمتقاعدين العسكريين بعيد ميلاد الملك ويوم الوفاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان27 كانون الثاني (بترا) عامر حياصات- كرّمت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، اليوم السبت، عددا من الشخصيات الوطنية تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال رعاية سموها فعاليات المهرجان الخطابي الذي نظمته لجنة الكرامة للمحاربين القدامى بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، بالاشتراك مع غرفة صناعة عمان وجمعية المتقاعدين العسكريين ومنتدى الزرقاء الثقافي.

وقال رئيس لجنة الكرامة للمحاربين القدامى، الفريق المتقاعد غازي الطيب، إن قيادة جلالة الملك تجلت في مواجهة التحديات، وتطوير الأردن، وإن تعامل جلالته مع القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة في فترة حساسة فصل من فصول الحكمة والتفاني، وإن روح التضامن والعدالة التي يمتلكها جلالته ألهمت العالم كله للوقوف بجانب إخواننا في غزة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أصبحت بفضل رؤية جلالة الملك من أفضل جيوش المنطقة تسليحا وتدريبا، فأصبحنا نعانق العلياء فخرا وشموخا بذلك، مؤكدا أن هذه الرؤية الحكيمة تدفع الأردنيين لمواصلة خُطى المسيرة المظفرة التي سار عليها الهاشميون.

من جهته، قال العين رجائي المعشر، إن قرار جلالة الملك باعتبار 15 شباط من كل عام، يوم الوفاء للمحاربين والعسكريين القدامى، هو الوفاء بعينه، وجاء للتعبير عن الشكر لتضحياتهم لكي نستذكر الشهداء منهم الذين قدموا أرواحهم في سبيل حماية الوطن واستقراره، مع التأكيد أن القوات المسلحة ستبقى دوما السد المنيع والركيزة الأساسية لاستقرار الوطن والذود عن حماه.

وأضاف أن جلالة الملك لم يتوان عن استخدام سلاح الجو الملكي أكثر من مرة لإيصال المساعدات الطبية للمستشفيات الميدانية في غزة، ليؤكد أن الأردن وجميع ابنائه سيعملون بكل الوسائل المتوفرة لنصرة الأهل في فلسطين، مشيرا إلى ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك ليبقى الأردن منيعا في وجه كل محاولات العبث بأمنه.

بدوره، قال العين جمال الصرايرة، إن الأردن ومنذ استلام جلالة الملك مقاليد الحكم عام 1999 حقق العديد من الإنجازات على الصعد كافة، ما مكنه من بلوغ مكانة متميزة إقليميا ودوليا، مشيرا إلى حرص جلالته لينال الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وأكد الصرايرة أن للمتقاعدين العسكريين دورا مهما في بناء الوطن وتطويره إذ يعدون حجر الزاوية في تعزيز القيم الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، ويشكلون مصدرا حيويا للتدريب والخبرة ونقل المعرفة الى الأجيال المقبلة.

من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، "نشعر بالفخر حين نرى الدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة بتوجيهات ملكية سامية في تقديم العون الطبي للأشقاء في فلسطين من خلال المستشفيات الميدانية"، مؤكدا أن هذا البلد الصغير بحجمه، الكبير بقيادته وشعبه وإنجازاته كان دائما رائدا في مواقفه القومية العروبية الداعمة والمناصرة لقضايا الامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وعرض الجغبير لتطور قطاع الصناعة منذ استلام جلالة الملك مقاليد الحكم، والاهتمام الذي يوليه جلالته لرفد الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل لابناء الوطن.

واستذكر اللواء المتقاعد محمد القضاه، من خلال كلمة تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين، مواقف المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال مع رفقاء السلاح وتعامله اللطيف معهم إذ كان الأب الحاني لهم والرفيق الصادق الذي لم يتوان عن خدمتهم ومساعدتهم في أحلك الظروف واقصاها.

واستعرضت المقدم المتقاعد آمال قموة من خلال كلمتها نيابة عن المتقاعدات العسكريات، دور القيادة الهاشمية في تقديم الدعم الكامل للمرأة خلال خدمتها بالقوات المسلحة من منتصف الخمسينيات حتى هذا اليوم، ودور المرأة الحيوي والاستراتيجي في خدمة الوطن بجميع المواقع.

وقالت أمين سر منتدى الزرقاء الثقافي، كفاح عوض الله، إن الاردنيين كافة يلتفون حول جلالة الملك الذي جعل من الأردن حصنا منيعا في وجه الصعوبات والتحديات وسيفا بوجه الطامعين والحاسدين، مشيرة إلى أن ما قدمه الأردن بقيادة جلالة الملك وسيقدمه للأخوة في فلسطين هو نبراس يحتذى به ومدعاه للفخر والاعتزاز.

ومن جهته، قال رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين الأردنيين، عبدالله المومني، إن الركب ماضٍ بقيادة جلالة الملك لا تثنيه لوائم الدرب ولا ترده هوج العواصف، مشيرا إلى أن المتقاعدين على العهد باقون.

--(بترا)





ع ح/ ن ح/ف ق

27/01/2024 18:16:35